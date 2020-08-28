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Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi

Kırıkkale’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerine devam eden ekiplerin, bazı sokak düğünleri ve düğün salonlarında birtakım ihmaller tespit ettiği bildirildi.

Denetimler sırasında ihmal belirlenen 10 düğün salonu işletmesi ve 27 düğün sahibine cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen mücadelenin başarıya ulaşması, salgını kontrol altında tutabilmemiz, yeni kısıtlama ve ilave önlemler uygulanmaması tamamen tedbirlere uymamız halinde mümkün olabilecektir. Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşmasındaki anahtar, tedbirlere uymaktır."

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