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Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

14.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ş.D'nin (19) evine operasyon düzenledi.

Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.

Hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale hapis cezası

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