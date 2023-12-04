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Kırıkkale’de 138 şahıs hakkında işlem yapıldı

04.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Şehir genelinde yapılan kontrollerde de 688 şahıs ve 148 aracın kontrolleri gerçekleştirildi.

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