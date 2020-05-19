YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Korona virüs tedbirlerinin de alındığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardında sona erdi.
Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saat 19:19’da Fikret Karabudak Stadyumu’nda ve tüm evlerin balkonlardan vatandaşların İstiklal Marşı okuyacağı bildirildi.

Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:42

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Atapark Eczanesi
Merkez
Başkent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırıkkale'de koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Kırıkkale'de koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu edildi

Bu coşku hiç dinmesin

Bu coşku hiç dinmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.