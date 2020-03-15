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Kırıkkale’de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kırıkkaleli vatandaşlar, yeni yerine taşınan 2.

Kırıkkale’de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi

Kırıkkaleli vatandaşlar, yeni yerine taşınan 2. el eşya pazarına yoğun ilgi gösterdi.
Kırıkkale’de özellikle gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 2. el eşya pazarı, talepler üzerine belediye tarafından Karşıyaka Mahallesi’ndeki semt pazarına taşındı. Vatandaşlar ise yeni pazar yerinden memnun kaldıklarını ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti.
Pazarda, televizyondan müzik setine, oyuncaktan hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlerden kıyafetlere, meyve ağacına kadar neredeyse her ürün tezgahtaki yerini alıyor. Pazarda bulunan ürünlerin tek ortak yönü ise hem ikinci el olmaları hem de ucuz olması.

Kırıkkale’de 2. el eşya pazarına yoğun ilgi

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