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Kırıkkale'de 2 katlı metruk ev çöktü

28.12.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 2 katlı metruk ev çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk evde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin büyük bölümü henüz öğrenilemeyen bir nedenle çöktü.

Evin boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki yapılarda risk olup olmadığı kontrol edilecek.

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