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Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

29.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.R.K. idaresindeki 71 EH 684 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde, T.Y'nin kullandığı 71 DR 001 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 71 EH 684 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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