Kırıkkale'de 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, internet aracılığıyla cep telefonunu sattığı kişiden aldığı 3 bin 250 lirayı ATM'den banka hesabına yatırmak isteyen kişi, paraların sahte olduğunu anlayıp polise başvurdu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonu satın alan kişinin E.S. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 21 bin 650 lira tutarında sahte 50 ve 100 liralık banknot bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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