YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi

Kırıkkale'de 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi

21.09.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 21 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, internet aracılığıyla cep telefonunu sattığı kişiden aldığı 3 bin 250 lirayı ATM'den banka hesabına yatırmak isteyen kişi, paraların sahte olduğunu anlayıp polise başvurdu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonu satın alan kişinin E.S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 21 bin 650 lira tutarında sahte 50 ve 100 liralık banknot bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleriiOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleri
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandıKırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:44
İkindi
16:09
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.