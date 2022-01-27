Kırıkkale'de 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi il Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan C.F.Z'nin merkez Hasandede köyüne geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler firari hükümlüyü belirlenen adreste yakaladı.

Üzerinde S.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan ve resmi belgede sahtecilik suçundan da hakkında işlem başlatılan C.F.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz