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Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

03.11.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ömer B. idaresindeki 71 AN 885 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İbrahim M'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Selçuk G. yönetimindeki 71 BF 982 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ömer B, Alperen E, Furkan K. ve Emre Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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Merkez
Delice eczanesi
Delice
Metin eczanesi
Karakecili
Keskin merkez eczanesi
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