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Kırıkkale'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde önceki gün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanan zanlı Ü.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keskin Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında önceki gün Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.G'nin tabancayla rastgele ateş ettiği akrabalarından Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Keskin kırıkkale Silahlı Kavga

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