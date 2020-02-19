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Kırıkkale’de 4 yılda 14 bin 299 hastaya evde sağlık hizmeti verildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.02.2020 18:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 4 yılda 14 bin 299 hastaya hizmet verildiği bildirildi.Kırıkkale İl Sağlık Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, Evde Sağlık Hizmetlerinin 2015 yılından itibaren il merkezi ve ilçelerinde hizmet verildiği belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 4 yılda 14 bin 299 hastaya hizmet verildiği bildirildi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, Evde Sağlık Hizmetlerinin 2015 yılından itibaren il merkezi ve ilçelerinde hizmet verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu hizmetleri 14 araç ve 53 personel ile haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde talepler doğrultusunda ev ziyareti şeklinde yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde hasta muayenesi, serum takma, sonda takma, sonda çıkarma, enjeksiyon, pansuman ve gerekli durumlarda hasta nakilleri ekiplerimizce yapılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmeti birimi 2019 yılı içerisinde 166 ev ziyaretinde bulunularak diş tedavisi hizmeti vermiştir. Kurulduğu günden bu tarafa 14 bin 299 hastaya hizmet verilmiş olup 2019 yılı itibariyle 3 bin 150 aktif hastamıza 8 bin 714 ev ziyareti yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz engelli, yaşlı, alzheimer veya demansı olan, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireyler, aile hekimleri aracılığıyla veya 444 3 833 telefon numarasını arayarak bu hizmeti talep edebilecekleri bildirildi.

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