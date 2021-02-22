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Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosu

22.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde 103 araca 66 bin 489 lira, 24 kişiye de idari para cezası uygulandı.Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 19-22 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde 101 uygulama noktasında 112 ekip ve 700 personelin görev yaptığı bildirildi.

Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde 103 araca 66 bin 489 lira, 24 kişiye de idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 19-22 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde 101 uygulama noktasında 112 ekip ve 700 personelin görev yaptığı bildirildi. Denetimlerde sorgulanan 2 bin 247 araçtan 103’üne 66 bin 489 lira cezai işlem yapılırken, 14 aracında trafikten men edildiği belirtildi. Sorgulanan 4 bin 187 kişiden 6’sı yakalandı.
Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 21 kişi, kimliğini ibraz edemeyen 3 kişi olmak üzere toplamda 24 kişiye idari para cezası uygulandı.

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