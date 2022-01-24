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Kırıkkale'de 6 gün önce kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

24.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de 6 gün önce kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Ocak'ta kaybolan kadının cesedi bulundu.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında H.U'nun (35) cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce baraj gölünden çıkarılan cenaze, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

H.U'dan haber alamayan yakınları, 18 Ocak'ta İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü kenarında bulunması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı. Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı.

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