YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de 7 bin 927 kadına eğitim verildi

Kırıkkale’de 7 bin 927 kadına eğitim verildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi kapsamında 7 bin 927 kadına eğitim verildi.Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını ile bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı bildirildi.

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi kapsamında 7 bin 927 kadına eğitim verildi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını ile bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı bildirildi. Sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında 7 bin 927 kadına eğitimin verildiği belirtilerek, "Covid-19 salgını ile birlikte bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı bu dönemde müdürlüğümüz tarafından bölgemizin anne ve anne adayı tüm kadın nüfusu üzerinde sağlık okuryazarlığı seviyesinin geliştirilerek, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği ’Her Anne Bir Dünya’ projesinde 7 bin 927 kadına eğitim verildi. Proje kapsamında bölgede yaşayan kadın nüfusa yönelik, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının arttırılması, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması ile ortalama yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Otobüs işletmecileri ’HES’ kodunun zorunlu olmasından memnun
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:47
İkindi
16:18
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Acarlar Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi
Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.