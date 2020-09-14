Kırıkkale’de 7 bin 927 kadına eğitim verildi

Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi kapsamında 7 bin 927 kadına eğitim verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını ile bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı bildirildi. Sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında 7 bin 927 kadına eğitimin verildiği belirtilerek, "Covid-19 salgını ile birlikte bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı bu dönemde müdürlüğümüz tarafından bölgemizin anne ve anne adayı tüm kadın nüfusu üzerinde sağlık okuryazarlığı seviyesinin geliştirilerek, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği ’Her Anne Bir Dünya’ projesinde 7 bin 927 kadına eğitim verildi. Proje kapsamında bölgede yaşayan kadın nüfusa yönelik, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının arttırılması, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması ile ortalama yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir" denildi.



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