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Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

01.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

Kırıkkale Belediyesince açık havada sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar, "Son Mektup" filmini izledi.

Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, çocuklara patlamış mısır ve limonata dağıttı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla birlikte 'Son Mektup' filmini izleyeceğiz. Ayrıca etkinlik kapsamında vatandaşlarımızı sıcak yaz akşamlarında sinema keyfi ile buluşturmuş oluyoruz. Sinema etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği açık hava sinema etkinliği, 3 gün sürecek.

Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

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