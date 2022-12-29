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Kırıkkale'de aldıkları eğitimle Çad'a meslek sahibi olarak dönecekler

29.12.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çad'dan Kırıkkale'ye getirilen 12 kadın kursiyer, kuaförlük, aşçılık, pastacılık ve Türkçe eğitiminin ardından ülkelerine dönecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kırıkkale Valiliği işbirliğinde Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneğince kente getirilen Çadlı kadınlar, halk eğitim merkezi usta öğreticilerinden eğitim almaya başladı.

İki ay sürecek kuaförlük, aşçılık, pastacılık eğitiminin yanında Türkçe de öğrenecek kursiyerlerin ülkelerinde döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olmaları da amaçlanıyor.

Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç, AA muhabirine, derneklerinin Kırıkkale'deki sığınmacılara yardım etme amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bugüne kadar binlerce sığınmacı ve ihtiyaç sahibine gıda, giyecek, eşya ve nakdi yardımda bulunduklarını belirten Sadıç, "Daha sonra Suriye'de yardımlarımız devam etti ve muhtelif bölgelerde 14 dikiş kursu açıldı. Ardından Kamerun ve Çad'a yöneldik. Buralarda yaklaşık 110 su kuyusu açtırdık, 20 Kur'an kursu yaptırdık ve binlerce kurban kesildi. Bu bölgelerde aniden gelişebilen olaylara da hemen müdahil olduk. Yine sünnetler ve katarakt ameliyatları yaptırdık. Geçen yıl da TİKA aracılığıyla Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çadlı 100 engelli kardeşimize tekerlekli sandalye dağıttık." diye konuştu.

KIRIKKALE'DE 60 GÜN KALACAKLAR

Sadıç, şimdi de Kırıkkale Valiliği himayesinde TİKA işbirliği ile Çad'dan gelen 12 kadın kursiyere yönelik çeşitli kursların düzenlendiği bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Projeye kuaförlük eğitimi olarak yola çıktıklarını ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün önerileriyle kursiyerlere daha kapsamlı eğitim vermek istediklerini anlatan Sadıç, şöyle devam etti:

"Kuaförlük kursunun yanında aşçılık, pastacılık ve Türkçe dil eğitimi kurslarını da projeye dahil ettik. Kursiyerlerimiz Türkiye'de 60 gün kalacaklar. Çocuklarımızı buradan kollarına 4 sanat nişanesi takarak göndermeyi hedefliyoruz. Kuaförlük kursu başladı, hafta sonları da aşçılık ve pastacılık kursları devam edecek. Bu kardeşlerimizi gönüllü Türk elçileri olarak ülkelerine gönderme niyetindeyiz."

"GAYEMİZ, MAZLUM COĞRAFYADAKİ EZİLEN HALKLARA EL UZATABİLMEK"

Sadıç, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Çad'da bulundukları sırada böyle bir talep geldiğini ve kendilerinin de konuyu araştırdıklarını ifade etti.

TİKA ile görüştüklerini ve Kırıkkale Valiliğine bilgi verdiklerini kaydeden Sadıç, şunları aktardı:

"Onların da hoşuna gitti, maddi ve manevi tüm destekleri vereceklerini ifade ettiler. Biz de Çad'daki partner dernekle temasa geçtik. Kursiyerleri tamamen onlar belirledi. TİKA'nın maddi destekleriyle kursiyerleri ilimize getirerek eğitimlere başladık. Bütün gayemiz, mazlum coğrafyadaki ezilen halklara ve Müslüman kardeşlerimize el uzatabilmek."

Kursiyerlerden Maimouna Kassoum Abdou, "Türkiye'ye kuaförlük ve aşçılık eğitimi almaya geldim. Burayı çok iyi bulduk, çok mutluyuz. İnsanlar da çok iyi." dedi.

Buşra Amın Djalal de kursun çok iyi gittiğini söyledi.

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