Kırıkkale'de aranan 20'si hükümlü 36 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 36 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 ay ile 22 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan Ü.Y.K, M.K, S.K, F.İ, E.U, D.K, B.D, D.A, M.Ö, M.A.Ö, E.G, T.Ç, Z.O, M.Ö, B.T, H.Ç, D.D, Ö.G, N.Ö. ve A.H. yakalandı.

Kasten yaralama suçundan M.A.Ö'nün 22 yıl, D.D'nin de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli de yakalandı.

