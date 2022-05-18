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Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı

18.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Seyifli köyündeki evinin önünde Mithat T'yi (71) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.K'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Keskin Adliyesine sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, N.K, 13 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Mithat T'nin (71) Seyifli köyündeki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, yanında getirdiği tüfekle Mithat T'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Mithat T, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

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