YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de asayiş değerlendirme toplantısı

Kırıkkale’de asayiş değerlendirme toplantısı

12.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, kentte 2020 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmaları ile 2021 yılında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen ve vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Sezer; milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile görev ifa eden kolluk güçlerinin her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.2020 yılı içerisindeki iyi uygulamaların 2021 yılında artarak devam edeceğini kaydeden Vali Sezer, "İlimizdeki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden biridir" dedi.Toplantı, 2020 yılında gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik faaliyetlerinin sunumu ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, kentte 2020 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmaları ile 2021 yılında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.
Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen ve vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Sezer; milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile görev ifa eden kolluk güçlerinin her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.
2020 yılı içerisindeki iyi uygulamaların 2021 yılında artarak devam edeceğini kaydeden Vali Sezer, "İlimizdeki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden biridir" dedi.
Toplantı, 2020 yılında gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik faaliyetlerinin sunumu ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise'den o iddialara yanıt Hadise'den o iddialara yanıt
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
1/

Kırıkkale Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:31
Sabah
08:00
Öğle
12:59
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Avundukluoğlu Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de define arayan 9 şüpheli yakalandı

Başkan Saygılı ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Saygılı ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Kırıkkale’deki okullarda İstiklal Marşı coşkusu

Kırıkkale’deki okullarda İstiklal Marşı coşkusu

"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde kendi işletmesini kuran kadın üretici herkese örnek oluyor

"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde kendi işletmesini kuran kadın üretici herkese örnek oluyor

MHP teşkilatından köylere çıkarma

MHP teşkilatından köylere çıkarma

Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Online satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.