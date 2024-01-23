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Kırıkkale’de asayiş olaylarına karışan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İHA İHA
23.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 115 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Saha çalışmalarda ise bin 321 şahsın GBT’si sorgulandı, 314 araçta kontrol edildi. Yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 24 fişek ve 13 adet uyuşturucu hap sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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