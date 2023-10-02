Kırıkkale’de asayiş operasyonları: 160 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çeşitli asayiş olaylarına karıştığı iddiasıyla 160 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 158 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli şahıs da adliyeye sevk edildi. Şu ana kadar kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalarda bin 406 şahsın GBT’si sorgulandı, 106 aracın da kontrolleri gerçekleştirildi. Bazı ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 113 fişek ele geçirildi.

