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Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

05.06.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hacer K. (52) bacağına kene yapıştığını fark etti. Bacağındaki keneyi çıkartan kadın, ailesiyle Delice Devlet Hastanesine başvurdu.

Daha sonra kan tahlili yapılması için ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Hacer K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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