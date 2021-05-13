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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

13.05.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.C.T. idaresindeki 06 EA 1085 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 39. kilometresinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.C.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.

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