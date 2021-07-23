Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın son gününde, Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğunun ardından ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale-Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları bayram tatili öncesi geçici olarak kapattı.

