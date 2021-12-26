Kırıkkale'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Işıklar köyündeki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Sait Benli'ye (48) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Benli'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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