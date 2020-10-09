Kırıkkale'de bir okulun bahçesinde sınıf oluşturuldu

"Daha sonra endişelerini gidermek için eğitimde bahçeyi de kullanabileceğimizi, gerekli araç ve gereçlerimizin olduğunu söyledik. Velilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Bu konuyu öğretmen arkadaşlarla paylaştık. Arkadaşlarımız da çok olumlu gördü ve atıl durumda olan sıralarımızı okul bahçemize yerleştirerek gerekli düzenlemeleri yaptık. Öğrencilerimiz uygulamadan çok memnun kaldı, dönüşümlü olarak bahçede derslerini işliyorlar. Velilerimizden de olumlu geri dönüşler almaya başladık. Öğrencilerimiz derslerine daha çok çalışmaya başladı."

Öncelikle velilere sınıfları gezdirdiklerini ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Ramazan şöyle devam etti:

Yavuz Selim İlkokulu idarecilerinin, salgın dolayısıyla hem velilerin endişelerini azaltmak hem de birinci sınıf öğrencilerinin okula adapte olabilmeleri için bahçede oluşturduğu sınıfta öğrenciler dest işliyor.

Kırıkkale 'de bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle velilerin endişesini giderebilmek için okulun bahçesinde sınıf oluşturuldu.

Sınıf öğretmeni Talip Bozbıyık da "Okul müdürümüz bu fikrini paylaştı, bizim de hoşumuza gitti. Bu düşünceyi hayata geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin de ilgisini çekti. Öğrencilerimiz burada derslerini daha istekli ve hevesli yapıyor. Ders aralarında da bahçede çeşitli oyunlar oynayarak öğrencilerin okula bağlanmalarını sağladık. Bu sayede başarının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Yaren Mira Mert ise okula bugün geldiğini ve çok eğlendiğini belirterek bahçede hem ders işlediklerini hem oyun oynadıklarını dile getirdi.

Nehir Korkar da bahçede ödevlerini yaptıktan sonra oyun oynadıklarını ve eğlendiklerini ifade etti.

