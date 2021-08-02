Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden çalınan saman balyaları, jandarma ekiplerince Çankırı'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sulakyurt ilçesi Kozlu mevkisinde T.Ç'ye (52) ait arazideki 450 saman balyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan balyaların M.S. tarafından Çankırı'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, Kızılırmak ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda ele geçirilen saman balyaları çiftçiye teslim eden jandarma ekipleri, şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz