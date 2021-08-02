YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

02.08.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

Kırıkkale'de çalınan saman balyaları Çankırı'da bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinden çalınan saman balyaları, jandarma ekiplerince Çankırı'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sulakyurt ilçesi Kozlu mevkisinde T.Ç'ye (52) ait arazideki 450 saman balyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan balyaların M.S. tarafından Çankırı'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, Kızılırmak ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda ele geçirilen saman balyaları çiftçiye teslim eden jandarma ekipleri, şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Sıfır araç fiyatına aldığı klasik otomobile teklif yağıyor Sıfır araç fiyatına aldığı klasik otomobile teklif yağıyor
Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldıKırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:39
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Başkent Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.