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Kırıkkale'de çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı

04.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yenimahalle'de oturan İ.Y, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.

Sıkışan somunu parmağından çıkaramayan İ.Y, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Kırıkkale Belediyesinden itfaiye ekibi çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu keserek çıkarttı.

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