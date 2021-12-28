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Kırıkkale'de çöken metruk evle ilgili inceleme tamamlandı

28.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de çöken metruk evle ilgili inceleme tamamlandı

Kırıkkale'de 2 katlı metruk evde meydana gelen kısmi yıkılmanın, yanındaki inşaatın temel kazısı sonrasında oluştuğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde 2 katlı müstakil evin büyük bölümünün çökmesine ilişkin incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, bölgede yapımı devam eden bir inşaat sahasının temel kazısı sonrası hemen yanında bulunan 2 katlı metruk müstakil evde kısmi yıkılma meydana geldiği tespit edildi.

İnşaatın çevresine istinat duvarlarının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması için Kırıkkale Belediyesi ile yapı denetim firmasına gerekli bilgilerin verildiği ve evin çevresindeki yapılarda ikamet eden vatandaşların tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Öte yandan, kentte suça veya herhangi bir tehlikeye yol açacak metruk binalarla ilgili de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin büyük bölümü gece henüz öğrenilemeyen bir nedenle çökmüş, olay yerine tedbir amaçlı polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

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