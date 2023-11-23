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Kırıkkale'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliği yapıldı

23.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını, bir taraftan da Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nın besmelesini çektiklerini söyledi.

Sivil toplumun kökeninde insanın bulunduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"2500 yıllık Türk toplumunun geçmişinde devlet yönetimi, hep insanı odağına almıştır. İnsan mutlu ise devlet var, millet mutlu ise devletine sadık olarak kalır. Dolayısıyla devlet, milletin mutluluğu, refahı ve huzuru için vardır. Bu huzuru katılımcı bir demokrasiyle sağlayacağız, kolektif ruha STK'ler marifetiyle vücut bulduracağız. Dolayısıyla STK'lerin varlığı devletin bekası ve katılımcı demokrasi için çok önemli. STK'yi ne kadar yaşatabilirsek ecdadın yadigar bıraktığı devlet yönetimini de o ölçüde devam ettirebiliyoruz."

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz de Cumhuriyet'in 100. yılında sivil toplum buluşmaları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Buluşmaların 3. durağının Kırıkkale olduğunu aktaran Türköz, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde belli dönemlerde muhtıra ve darbeler dolayısıyla hep ilk darbeyi yiyen de sivil toplum oluyor. Siyasi partiler, sendikalar ve dernekler darbe dönemlerinde kapatılıyor. Çok şükür 2000'lerden sonra sivil toplum inanılmaz bir ivme kazandı. AB ile ilişkilerin gelişmesinin de etkisi var. Bu yıl sonunda yetiştiremedik ama inşallah 2024 yılı başında dünyanın herhangi bir yerinden elektronik imzanız olmak şartıyla dijital ortamda dernek kurabileceksiniz. Yine Sivil Toplum Strateji Eylem Planı'nı da 2024'te hayata geçireceğiz. Bu plan, tamamen sivil toplumun görüşleri alınarak hazırlandı."

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Servet Fırat'ın da konuşma yaptığı programda, Genel Müdürlük uzmanlarınca katılımcılara bilgi verildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı.

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