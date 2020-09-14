Kırıkkale’de damızlık koç dağıtımı yapıldı

Kırıkkale’de, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik proje kapsamında 203 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

2020 yılı içerisinde 2 proje ile Kırıkkale’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine toplam 203 baş damızlık koç dağıtımı yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Projelerde ilimizdeki koyun ve keçilerde verimliliğin arttırılması amacıyla, TİGEM’e bağlı Kırşehir-Malya Tarım İşletmesinden temin edilen 83 adet Malya ırkı koç ve Konya-Gözlü Tarım İşletmesinden temin edilen 120 adet Akkaraman ırkı koç ilimiz yetiştiricisine dağıtıldı" dedi.

"448 bin lira bütçe kullanıldı"

Yılmaz, "2 proje de 100 bin Türk lirası İl Özel İdaresi katkısı, 145 bin Türk lirası Hayvancılık Genel Müdürlüğü katkısı ve 203 bin Türk lirası çiftçi katkısı olmak üzere toplam 448 bin Türk lirası bütçe kullanıldı. Amacımız yetiştiricimizin elinde mevcut bulunan koyun sürülerine yüksek verimli damızlık koçlar katılarak elde edilecek melez yavrular ile verimin artırılmasını sağlamaktır. TİGEM’e bağlı Kırşehir-Malya ve Konya-Gözlü Tarım İşletmelerinde üretilen Malya ve Akkaraman Irkı hayvanlar hem yüksek verim özelliğine hem de yüksek verimde yüksek kalite özelliğine sahiptir. Yetiştiricilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

