YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de damızlık koç dağıtımı yapıldı

Kırıkkale’de damızlık koç dağıtımı yapıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik proje kapsamında 203 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.2020 yılı içerisinde 2 proje ile Kırıkkale’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine toplam 203 baş damızlık koç dağıtımı yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Projelerde ilimizdeki koyun ve keçilerde verimliliğin arttırılması amacıyla, TİGEM’e bağlı Kırşehir-Malya Tarım İşletmesinden temin edilen 83 adet Malya ırkı koç ve Konya-Gözlü Tarım İşletmesinden temin edilen 120 adet Akkaraman ırkı koç ilimiz yetiştiricisine dağıtıldı" dedi."448 bin lira bütçe kullanıldı"Yılmaz, "2 proje de 100 bin Türk lirası İl Özel İdaresi katkısı, 145 bin Türk lirası Hayvancılık Genel Müdürlüğü katkısı ve 203 bin Türk lirası çiftçi katkısı olmak üzere toplam 448 bin Türk lirası bütçe kullanıldı.

Kırıkkale’de, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik proje kapsamında 203 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.
2020 yılı içerisinde 2 proje ile Kırıkkale’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine toplam 203 baş damızlık koç dağıtımı yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Projelerde ilimizdeki koyun ve keçilerde verimliliğin arttırılması amacıyla, TİGEM’e bağlı Kırşehir-Malya Tarım İşletmesinden temin edilen 83 adet Malya ırkı koç ve Konya-Gözlü Tarım İşletmesinden temin edilen 120 adet Akkaraman ırkı koç ilimiz yetiştiricisine dağıtıldı" dedi.

"448 bin lira bütçe kullanıldı"
Yılmaz, "2 proje de 100 bin Türk lirası İl Özel İdaresi katkısı, 145 bin Türk lirası Hayvancılık Genel Müdürlüğü katkısı ve 203 bin Türk lirası çiftçi katkısı olmak üzere toplam 448 bin Türk lirası bütçe kullanıldı. Amacımız yetiştiricimizin elinde mevcut bulunan koyun sürülerine yüksek verimli damızlık koçlar katılarak elde edilecek melez yavrular ile verimin artırılmasını sağlamaktır. TİGEM’e bağlı Kırşehir-Malya ve Konya-Gözlü Tarım İşletmelerinde üretilen Malya ve Akkaraman Irkı hayvanlar hem yüksek verim özelliğine hem de yüksek verimde yüksek kalite özelliğine sahiptir. Yetiştiricilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:47
İkindi
16:18
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Acarlar Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi
Kırıkkale'de 10 düğün salonu ve 27 düğün sahibine ceza kesildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.