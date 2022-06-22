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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren örgüt mensuplarını ortaya çıkarmak ve muhtemel eylemlerinin önlemesine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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