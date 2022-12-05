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Kırıkkale'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü öldü

05.12.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de LPG yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Satılmış C. (50) idaresindeki 34 DNZ 0566 plakalı LPG yüklü tanker, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, tankerin patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldığı kazanın ardından kara yolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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