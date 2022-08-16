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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

16.08.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Gökhan D. idaresindeki 06 BSC 815 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ulaşan motosikletli acil sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki Hatice D. ve Betül D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale Otomobil

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