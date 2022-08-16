Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Gökhan D. idaresindeki 06 BSC 815 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ulaşan motosikletli acil sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki Hatice D. ve Betül D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



