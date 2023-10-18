YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu eğitim verildi

Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu eğitim verildi

18.10.2023 10:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından idareci ve öğretmenlere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu eğitim verildi.

Madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında verilen eğitimin ardından narkotik dedektör köpeği "Adam", kapalı kutuda saklı uyuşturucuyu kısa sürede bularak katılımcıların beğenisini topladı.

İçişleri Bakanlığınca 2020 yılında hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde, Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün "Narkorehber"leri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik uyuşturucuyla mücadele ile ilgili eğitim verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Cem Gökgöz tarafından uyuşturucu maddenin zararları ve bununla ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan Gökgöz, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Eğitimlerde madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgi verildi.
Katılımcılara, "UYUMA" projesinin öneminden bahsedildi, kısa film izletildi. Narkotik dedektör köpeği "Adam", sahnedeki kapalı kutuda saklı uyuşturucuyu kısa sürede bularak katılımcıların beğenisini topladı.

Vali Mehmet Makas, uyuşturucu madde kullanımını sıfıra indireceklerini belirterek, "280 bin kardeşimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Uyuşturucunun sıfıra indirildiği, asayiş tedbirlerinin en üst düzeye taşındığı bir dönem yaşayacağız. Sayın İçişleri Bakanımızın her gün farklı operasyonlar ile ilgili uyuşturucu, göçmen kaçaklığı, narkotik, diğer çete suçlarına yönelik kapsamlı çalışmaları var. Bizde Kırıkkale olarak bu çalışmalara katkı sağlıyoruz" dedi.

112 ve "UYUMA" uygulamasının öneminden bahseden Vali Makas, "112’yi kullanırsak, neme lazım demezsek, bizim uyuşturucuyu da havaya silah sıkmayı da farklı suçlarla mücadeleyi başaramama gibi bir ihtimalimiz yok. 112’yi lütfen neme lazım demeden kullanın. ’UYUMA’ programını lütfen kullanın ve bunu da telefonlarınıza indirin. ’UYUMA’ uygulamasıyla ihbarda bulunun. İnşallah bu mücadeleyle sıfıra doğru yaklaştıracağız. Mücadeleyi veren başta ailelerimiz olmak üzere, emek veren tüm milli eğitim camiasına, ASKF teşkilatına, esas sahada mücadeleyi veren emniyet ve jandarmamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitime, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz, Ahmet Ferhat Özen, Oktay Erdoğan ve Mustafa Erkayıran, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, il müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptıYolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Konya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıKonya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Alt çenesi yok, dişleri üst damağında: Ameliyat için yardım bekliyorAlt çenesi yok, dişleri üst damağında: Ameliyat için yardım bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:36
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Yasin eczanesi
Merkez
Güleser eczanesi
Merkez
Yeliz eczanesi
Yahsihan
Mert eczanesi
Keskin
Cennet eczanesi
Delice
Karakeçili eczanesi
Karakecili
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.