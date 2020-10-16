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Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 16.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi başlatıldı.İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Kırıkkale’de başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin ilk toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi."istihdam edilebilirlikleri arttırılacak"Bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürütülen ’Hayat Boşluk Kabul Etmez’ ve ’Huzur Köy’ projeleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Sezer, "Bağımlılık ile mücadelemiz ilimiz genelinde başlattığımız projelerle devam ediyor.

Kırıkkale’de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Kırıkkale’de başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin ilk toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

"istihdam edilebilirlikleri arttırılacak"
Bağımlılıkla mücadele kapsamında kentte yürütülen ’Hayat Boşluk Kabul Etmez’ ve ’Huzur Köy’ projeleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Sezer, "Bağımlılık ile mücadelemiz ilimiz genelinde başlattığımız projelerle devam ediyor. Bu kapsamda madde kullanan 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyo-ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak için ’Huzur Köy’ projesi kapsamında bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Yataklı rehabilitasyon merkezimizde, meslek edindirme atölyeleri bulunacak, bu atölyelerde madde bağımlısı bireylerin 1 yıllık rehabilitasyon süreci içerisinde, psiko-sosyal tedavilerinin yanında ilgili meslek eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler ile yeterli mesleki bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılacak” dedi.

"Çocuklarının uyuşturucu bataklığına düşmesinin önüne geçmiş olacak"
Vali Sezer, "Sayın Bakanımızın da panelde belirttiği üzere uyuşturucu sorununu yıkacak şey, anne yüreği ve iradesidir. “En iyi narkotik polisi: anne” projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz koordinasyonunda küçük anne grupları oluşturularak mahalle, ilçe ve il temsilcisi anneler belirlenecek. Annelerimiz bilinçlendirilecek ve çocuğunun farkına varması sağlanacak. Böylece anneler çocuklarının uyuşturucu bataklığına düşmesinin önüne geçmiş olacak" ifadesini kullandı.

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