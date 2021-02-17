YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için "Kedi Köyü" kuruldu

Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için "Kedi Köyü" kuruldu

17.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de engelli, hamile ve yavru kediler için "Kedi Köyü" kuruldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında engelli, hamile ve yavru kedilerin barınacağı "Kedi Köyü" açıldı.

Vali Yunus Sezer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve bazı hayvanseverler, Geçici Kedi ve Köpek Hayvan Barınağı yanında oluşturulan Kedi Köyü'nü ziyaret etti.

Vali Sezer, projenin çok güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Birçok insan ve vakfın sokak hayvanlarına sahip çıktığına dikkati çeken Sezer, "Belediye ve gönüllüler de burada aynı anlayışla çeşitli nedenlerle yaralanan, dışarıda kalan hayvanlara kucak açmış. Tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan bir barınak. Yine hayvanseverlerin gönüllü koşturdukları, takip ettikleri ve belediyemizin de imkanlarını seferber ettiği bir proje olmuş." diye konuştu.

Kedi Köyü'nü 600 metrekarelik alana yerleştirdiklerini anlatan Başkan Türkyılmaz da "34 kafesimiz var, 120'ye yakın kedi misafir edebiliyoruz. Burada engelli, hamile ve yavru kedilerimizi misafir edeceğiz." dedi.

Hayvanseverlerden Özlem Yücel de projenin diğer belediyelere örnek olması temennisinde bulunarak, buraya yardımlarını esirgemeyeceklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
PARTNERBir ünlü daha koronavirüse yakalandı!Bir ünlü daha koronavirüse yakalandı!

Kırıkkale Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
13:05
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Avundukluoğlu Eczanesi
Merkez
Leblebicioğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Vali Sezer; "Kırıkkale Silah İhtisas OSB’nin cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz"

Vali Sezer; "Kırıkkale Silah İhtisas OSB’nin cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz"

Delice’de soğuklarda sokak hayvanları unutulmadı

Delice’de soğuklarda sokak hayvanları unutulmadı

Yahşihan’da kar ile mücadele sürüyor

Yahşihan’da kar ile mücadele sürüyor

21 yaşındaki genç, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

21 yaşındaki genç, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.