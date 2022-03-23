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Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

23.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Sezer Başkaya, Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve öldürülen Hacer Başkaya'nın yakınları hazır bulundu.

Gelen belgelerin okunmasının ardından duruşmada tanık olarak dinlenen Başkaya'nın kardeşi Pınar Köksoy'un ifadesi alındı, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, Hacer Başkaya ve sanık arasında geçen konuşmanın ses kayıtlarının baskı altında alındığını ve Başkaya ile sanığın kardeşi arasında herhangi ilişki olmadığını aktardı.

Adli tıp raporları ve deliller sonucunda kadının 51 yerinden bıçaklandığını bildiren savcı, eziyet çektirerek öldürdüğü dikkate alınıp sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sezer Başkaya da savunmasında, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, eşinin ses kayıtlarında geçen konuşmaların baskı altındayken gerçekleşmediğini, ses kaydına alındığı sırada onun da haberinin olduğunu iddia etti.

Annesinin telefonundaki hafıza kartında bulunan fotoğraf ve videoların da incelenmesini talep eden sanık, "Diyeceğim başka bir şey yok. Planlayarak yapılmış bir durum da yok." ifadesini kullandı.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanık Sezer Başkaya (29), 6 Haziran'da Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı (26) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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