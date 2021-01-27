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Kırıkkale’de "fahiş fiyat" denetimi

27.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de semt pazarları, çarşı ve toptancı hallerinde "fahiş fiyat" artışlarına yönelik denetim yapıldı.Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin olarak fiyat etiketi denetimi, son kullanım tarihleri, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre de sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kırıkkale’de semt pazarları, çarşı ve toptancı hallerinde "fahiş fiyat" artışlarına yönelik denetim yapıldı.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin olarak fiyat etiketi denetimi, son kullanım tarihleri, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre de sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Denetimlerde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler, maske, sosyal mesafe ve hijyene ilişkin kural dışı durumlar hakkında esnafa uyarılarda bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde dezenfekte açısından belediye olarak şehir genelinde çalışmaların yapıldığı, bunun yanı sırada zabıta müdürlüğü ekiplerimizde iş yerlerinde fahiş fiyat, hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması yönünde uyarı ve denetimlerimize devam ediyoruz. Fahiş fiyat artışı yaşanan ürün şuana kadar tespit edilmez iken esnafımız bu konuda uyarılarak bilgilendiriliyor. Kırıkkaleli vatandaşlarımızdan da haksız kazanç sağladığı düşünülen ve diğer Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerini zabıta müdürlüğüne bildirebilirler."

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