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Kırıkkale'de fırtına şantiyenin yemekhane binasını uçurdu

18.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitleri çevreye savurdu.

Kırıkkale'de fırtına şantiyenin yemekhane binasını uçurdu

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.

Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, AA muhabirine, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.

Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Bahşili Fırtına

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