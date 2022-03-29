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Kırıkkale'de "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları gönüllü muayene etti

29.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları gönüllü muayene etti

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi gönüllülerden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları", "Sağlık Sokağı" projesi kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri öğrencilerinden oluşan 30 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki sağlık taramasında, ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdikleri vatandaşların diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile genel kontrollerini yaptı.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulüp Başkanı Esra Öndeş, AA muhabirine, "Sağlık Sokağı" projesinin vatandaşlara genel sağlık taraması yapmak ve gerekiyorsa birinci derecede sağlık kuruluşuna yönlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Etkinlikte, sabah ve öğlen olarak iki ekibin yer alacağını anlatan Öndeş, "Her ekipte tıp ve diş hekimliği fakültelerinden yaklaşık 30 öğrenci var. Buradaki en temel taramalarımız da şeker, tansiyon, ağız ve diş kontrolü. Bunların dışında gelen hastayı farklı alanlara yönlendirebiliyoruz. Etkinliğimiz, bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında devam edecek." diye konuştu.

Sağlık taraması yaptıran vatandaşlardan Osman Ekinci, "Hastalığının farkında olmayan veya birtakım sağlık kurallarını ihmal eden insanlarımıza öğrencilerin burada uyarı yapması harika bir şey. Yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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