YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.07.2020 19:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Müslüm Yayabaşı idaresindeki 06 CEG 98 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Elmas ve Gamze Yayabaşı ile 7 aylık bebek Altemur Yayabaşı yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Etine dolgun, yaramaz kız çocuğu' 'Etine dolgun, yaramaz kız çocuğu'
Annesi sokak ortasında dövmüştü! O çocukla ilgili yeni gelişme Annesi sokak ortasında dövmüştü! O çocukla ilgili yeni gelişme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:28
Öğle
12:57
İkindi
16:52
Akşam
20:17
Yatsı
21:56

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Tuba Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Samur: Başkanlık ümidimi kestiler

Samur: Başkanlık ümidimi kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.