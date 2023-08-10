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Kırıkkale'de hafriyat kamyonlarının geçişine tepki gösteren kadınlar yolu kapattı

10.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir grup kadın, mahallelerinden geçen yol zeminini bozdukları ve evlerine toz girmesine neden oldukları gerekçesiyle yolu hafriyat kamyonlarının geçişine kapattı.

Karşıyaka Mahallesi Kümeevleri mevkisinde ikamet eden kadınlar, 2202. Sokak'tan hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen yolu açmayan kadınlar, kamyonların geçişinden dolayı yollarının bozuk olduğunu, evlerine sürekli toz girdiğini ve halen yola asfalt atılmadığını savundu.

Daha sonra bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Mehmet Akkaya'nın asfalt işinin en kısa sürede yapılacağı sözünü vermesi üzerine kadınlar eylemlerini sonlandırdı.

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Kırıkkale kadınlar mahalle

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