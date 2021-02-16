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Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

16.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Keskin ilçesinde bir köyde, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen kadın hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Barakobası köyünde karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle rahatsızlanan 21 yaşındaki kadın hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Harekete geçen 4 kişilik UMKE ve 3 kişilik paletli kar ambulansı ekibi, karla kaplı köy yolunda bir süre ilerledikten sonra yolda kaldı.

Daha sonra İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım isteyen sağlık görevlileri, yolun açılmasının ardından hastaya ulaştı.

Hasta, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Keskin Devlet Hastanesine getirildi.

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