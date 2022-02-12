YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi

Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi

12.02.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi

Kırıkkale'de hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral taşıyla keserek hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesinde bulunan ATM'lerden 2 kişinin hırsızlık yapmaya çalıştığını fark eden bir hemşire, durumu hastane polisi ve güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede görevli bekçi, jandarma ve güvenlik görevlilerinin geldiğini fark eden zanlılar kaçmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden biri hastane bahçesindeki kovalamacanın ardından yakalandı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede, zanlıların ATM'lere yakın bir noktaya park ettikleri hafif ticari aracın arkasında bulunan jeneratörden yaklaşık 30 metre kablo çektiklerini ve spiral kesme makinesiyle 2 ATM'nin arka kısımlarını kesmeye çalıştıklarını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Mardin'de 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıMardin'de 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Isuzu, midibüste 18. kez ihracat şampiyonu olduAnadolu Isuzu, midibüste 18. kez ihracat şampiyonu oldu
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:05
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.