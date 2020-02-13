Kırıkkale’de "Her Anne Bir Dünya" projesi

Kırıkkale’de, anne ve anne adayı kadınlara yönelik sağlık seviyesi yüksek kadınlarla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla "Her Anne Bir Dünya" projesi hayata geçirildi.

Kırıkkale Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde anne ve anne adayı tüm kadınlara yönelik "Her Anne Bir Dünya" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında topluma yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri merkez ve taşra birimleri aracılığıyla yoğun olarak yapılıyor. Faaliyetler kapsamında katılımcılara temel ilk yardım eğitiminden, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya, kişisel hijyen ve temizlikten çevre sağlığına, ana çocuk sağlığından iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok alanda bilgiler veriliyor. Projenin asıl amacının ise sağlık okuryazarlığı, sağlık bilinci seviyesinin yükseltilmesi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının arttırılması, hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması, ortalama yaşam süresinin arttırılarak sağlık seviyesi yüksek bayanlarla birlikte daha sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğu ifade edildi.



