Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı inşaatından demir çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Doğanay Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaattan demir çalmak istedikleri sırada 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

F.Ö, H.Ö, M.S.G. ve M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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