YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

03.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı inşaatından demir çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Doğanay Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaattan demir çalmak istedikleri sırada 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

F.Ö, H.Ö, M.S.G. ve M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu:Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu:
Halsey yarın akşam İstanbul'da konser verecekHalsey yarın akşam İstanbul'da konser verecek
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındıKütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Bahşili hırsızlık

Kırıkkale Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
12:51
İkindi
16:29
Akşam
19:23
Yatsı
20:44
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.