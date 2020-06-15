YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.06.2020 21:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan 3 dua kitabı ele geçirildi

Kırıkkale'de, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarlayan sivil ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu’nun test sonuçları belli oldu

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu’nun test sonuçları belli oldu

Kızılot Beach Park ve Mesire Alanı açılıyor

Kızılot Beach Park ve Mesire Alanı açılıyor

Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

Ardahan Valisi Öner, Burhaniye’ye veda etti

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:10
Öğle
12:51
İkindi
16:49
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Selma Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek

Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırıkkale’de mezarlıklar bakıma alındı

Kırıkkale’de mezarlıklar bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.