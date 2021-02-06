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Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında

06.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında

Kırıkkale'de ikametten hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Yuva Mahallesi'ndeki bir evden LCD televizyon, laptop, ayakkabı ve giysi çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İkametteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Ş. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlın çevreyi kontrol etmesi, tornavidayla pencereyi açarak eve girmesi ve çaldığı eşyalarla uzaklaşması yer alıyor.

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